Соцмережі здивовані від найсексуальнішого чоловіка за версією People. Це не Кріс Еванс!

Журнал People назвав Пола Радда найсексуальнішим чоловіком 2021 року / Фото: Getty Images
Такий титул для актора став несподіваним. Про це він розповів у інтерв'ю People. За словами Пола, він звик чути про себе різні характеристики: добрий, привітний, працьовитий. А от щоб іще й найсексуальніший чоловік 2021 року – до цього він ще звикає.
Я розумію, що коли люди дізнаються про мій титул, то одразу запитають: "Що?" Але це не брехня, тому їм доведеться змиритися з цим , – сказав актор.
Артист пожартував, що тепер його життя дуже зміниться.
Чекаю, що тепер мене нарешті запрошуватимуть на ці сексуальні вечері з Клуні, Піттом і Б. Джорданом. І думаю, я частіше кататимуся на яхтах. Я в передчутті від розширення мого яхтового життя, – зазначив Пол Радд.
Першою людиною, якій актор розповів про свій новий титул, стала його дружина Джуді Єгер.
Вона була приголомшена. Але ви знаєте, після хихотіння та деякого шоку вона сказала: "О, вони все зрозуміли". Це було дуже мило. Вона, напевно, не стала говорити правду, хіба у неї був вибір? – сказав актор.
У Мережі неоднозначно поставилися до цієї новини.
- "Сказав хто? Хто питав?"
- "Це мало статися раніше".
- "Чому всі думали, що це буде Кріс Еванс?"
- "Хто голосував? Хто ухвалює рішення?"
До речі, у Мережі активно ширилися чутки, що зірка "Месників" Кріс Еванс отримає звання найсексуальнішого чоловіка. Про це повідомляло видання Page Six, посилаючись на свої джерела.
Інші новини про зірок:
- Дочку Кейт Міддлтон та принца Вільяма визнали найбагатшою дитиною у світі.
- Олександра Яремчук про конкуренцію учасниць "Міс Україна": Вони показали свої справжні обличчя.