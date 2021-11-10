Соцмережі здивовані від найсексуальнішого чоловіка за версією People. Це не Кріс Еванс!

Журнал People назвав Пола Радда найсексуальнішим чоловіком 2021 року / Фото: Getty Images

Такий титул для актора став несподіваним. Про це він розповів у інтерв'ю People. За словами Пола, він звик чути про себе різні характеристики: добрий, привітний, працьовитий. А от щоб іще й найсексуальніший чоловік 2021 року – до цього він ще звикає.

Я розумію, що коли люди дізнаються про мій титул, то одразу запитають: "Що?" Але це не брехня, тому їм доведеться змиритися з цим , – сказав актор.

Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2021 року / Фото: instagram.com/people

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Артист пожартував, що тепер його життя дуже зміниться.

Чекаю, що тепер мене нарешті запрошуватимуть на ці сексуальні вечері з Клуні, Піттом і Б. Джорданом. І думаю, я частіше кататимуся на яхтах. Я в передчутті від розширення мого яхтового життя, – зазначив Пол Радд.

Першою людиною, якій актор розповів про свій новий титул, стала його дружина Джуді Єгер.

Вона була приголомшена. Але ви знаєте, після хихотіння та деякого шоку вона сказала: "О, вони все зрозуміли". Це було дуже мило. Вона, напевно, не стала говорити правду, хіба у неї був вибір? – сказав актор.

Пол Радд розповів про реакцію дружини на його новий титул / Фото: Getty Images

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У Мережі неоднозначно поставилися до цієї новини.

"Сказав хто? Хто питав?"

"Це мало статися раніше".

"Чому всі думали, що це буде Кріс Еванс?"

"Хто голосував? Хто ухвалює рішення?"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

До речі, у Мережі активно ширилися чутки, що зірка "Месників" Кріс Еванс отримає звання найсексуальнішого чоловіка. Про це повідомляло видання Page Six, посилаючись на свої джерела.

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