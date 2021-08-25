Ротару після Нової хвилі в Сочі виступила на концерті до Дня Незалежності (відео)

Софія Ротару виконала пісні "Червона рута" і "Одна калина" / Фото: Скріншот з YouTube

Участь Софії Ротару в святковому концерті була однією з найбільш обговорюваних. Незважаючи на всі суперечки співачка вийшла на сцену НСК "Олімпійський" . Софія Ротару виконала дві свої найпопулярніші пісні – "Червона рута" і "Одна калина".

Для виходу на сцену Софія Ротару обрала сукню червоного кольору з воланами. Образ доповнив нюдовий макіяж.

За лаштунками артистку підтримував син Руслан, який вчора, до речі, відзначав день народження. У себе в InstaStories він поділився фото зробленим лише за кілька хвилин до виходу на сцену.

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Нагадаємо, минулого тижня Софія Ротару виступила на відкритті музичного фестивалю "Нова хвиля" в Сочі . Ігор Кондратюк в Facebook засудив співачку і заявив, що якщо вона виступає в Росії, то не запрошував би її на концерт до Дня Незалежності України.

Зазначимо, це не єдиний скандал, який виник навколо святкового концерту. Деякі знамениті українські артисти не були запрошені виступити на сцені, через що вони образилися на організаторів.

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