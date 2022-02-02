Соліст Green Grey розкритикував рок-номінацію YUNA: "Не хочу бути у такій компанії"

Green Grey розкритикували номінантів YUNA-2022 / Фото: Instagram
Скандали навколо премії YUNA не вщухають. Не тільки Тіна Кароль ті Анна Трінчер виявилися незадоволеними номінаціями на нагороду.
Соліст гурту Green Grey Дмитро Муравицький, відомий як Мурік, висловився в інтерв'ю kp.ua з приводу своїх колег у номінації "Найкраща рок-група".
Якщо подивитися на набір рок-номінантів – я не хочу бути у такій компанії. Я це роком не вважаю. Це якась популярна музика із його елементами, – висловився артист.
Крім того, Мурік зазначив, що йому не зрозуміло, чому багато артистів приміряють на себе образи рок-музикантів хоча самі такими не є.
У нас навіть з'явився новий напрямок – депутат-рок. Депутати співають, колишні міліціонери співають, імен не називатиму. Як казав мій, на жаль, покійний учитель з вокалу ще 15 років тому: "Чому музиканти перестали бути на музикантів схожі?". Раніше було видно де музикант, – заявив соліст.
Нагадаємо, що до переліку цих музикантів потрапили популярні українські рок-гурти:
- The Hardkiss
- Скай
- Океан Ельзи
- Бумбокс
- Без обмежень
Група Green Grey на премії YUNA-2022 потрапила до номінації "Інший формат", де переважно представлені молоді виконавці. Але, за словами Муравицького, йому набагато приємніше змагатися з такими учасниками, аніж із так званими рок-музикантами.
Номінанти на премію YUNA-2022 у номінації "Інший формат":
- DAKOOKA
- Green Grey
- LAYAH
- SINOPTIK
- Курган і Agregat
Раніше у коментарі "Сегодня" розподіл за номінаціями пояснили режисер Олег Боднарчук та директор з розвитку премії YUNA Ігор Панасов .