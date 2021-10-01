Солістка Go_A про свою орієнтацію: Жінки з дитинства до мене проявляли інтерес

Катерина Павленко з Go_A відповіла на чутки про свою орієнтацію / Фото: YouTube

Яскрава і загадкова Катерина Павленко з групи Go_A, яка перенесла важку хворобу легенів, у новому інтерв'ю заявила, що з дитинства розуміла, що жінки звертають на неї увагу. Але сама вона цікавиться лише хлопцями.

Те, що до мене часто проявляють інтерес жінки, це було завжди, з дитинства. До стосунків не доходило ніколи, але до якихось розмов – так. Не знаю, як на це реагувати... нейтрально, – прокоментувала Павленко чутки про свою орієнтацію в шоу "Слава +", опублікованому в YouTube.

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Говорячи про чоловіків, Катерина зазначила, що їй важливо відчувати емоційну близькість з хлопцем, довіру, і те, що це повністю "її" людина:

Дуже важливо, щоб мене розуміли.

Під час "Євробачення-2021" Каті з групи Go_A приписували роман з фронтменом італійців Maneskin Даміано Давидом. Павленко же все це заперечує і каже, що їй лише подобається спостерігати за такими артистами, як харизматичний Даміано.

Нагадаємо, що після перемоги на "Євробаченні-2021" група Måneskin з Італії відповідала на питання ЗМІ. Під час прес-конференції у музикантів запитали про їхню улюблену пісню на конкурсі в цьому році, і вони відповіли, що це пісня України.

Під час конкурсу Катя вчила італійців пісні SHUM, а в соцмережах прихильники активно обговорювали те, як вона і Даміано схожі і навіть будували теорії щодо їхніх стосунків.

Даміано Давид/Катерина Павленко / Фото: instagram.com/go_a_band, instagram.com/maneskinofficial

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