Змагається з колишньою чоловіка? Гола Собчак засвітила п'яту точку у лазні

Ксенія Собчак опублікувала оголене фото / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Колись Ксенія Собчак говорила, що "чим більший ступінь жіночого відчаю, тим більш голі фотки" у соцмережах. А тепер ведуча сама опублікувала в Instagram світлину оголеної себе.

І це після того, як вранці 1-го січня вона показала себе без масок у сторіс...

31-го я в лазню не ходжу, зате 2-го – із задоволенням, – підписала пост Ксенія Собчак.

Ксенія Собчак знялася оголеною / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

У коментарях декілька підписників зірки зазначили, що спочатку прийняли її за Анастасію Волочкову, адже вона любить публікувати такий контент.

"Має бути відповідь від Волочкової"

"Волочкова відпочиває"

Скріншот: instagram.com/xenia_sobchak

"Волочкова обурюється"

"Двічі перевірила, чи не Волочкової сторінка"

Скріншот: instagram.com/xenia_sobchak

А хтось запідозрив, що це відповідь Ксенії Собчак на відверті світлини колишньої дружини Костянтина Богомолова-акторки Дар'ї Мороз.

Дар'я Мороз опублікувала відверте фото / instagram.com/d_moroz

Костянтин Богомолов та Дар'я Мороз прожили у шлюбі вісім років. Після розлучення у 2018-му свою спільну доньку актриса та режисер виховують разом.

2019 року Богомолов зіграв весілля з Ксенією Собчак. У московський РАГС молодята приїхали на катафалку з написом "Поки смерть не розлучить нас", а потім вирушили до храму на церемонію вінчання.

Раніше повідомлялося, що на Ксенію Собчак подали до суду після скандального фільму про "інфоциганів".