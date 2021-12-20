Російський співак переспівав Червону руту в ліричній обробці і нарвався на критику Сосєдова: "Якась тягомотина"

Авраам Руссо переспівав хіт Софії Ротару в ефірі російської передачі / Фото: скриншот

Авраам Руссо, який нещодавно чесно відповів на питання про стосунки з Крістіною Орбакайте, в ефірі проєкті "Ти суперстар" переспівав пісню з репертуару Софії Ротару, написану Володимиром Івасюком.

Співав він знаменитий хіт як ліричну повільну композицію в обрамленні гарної новорічної атмосфери та з віолончелісткою у скляній кулі.

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Сергій Сосєдов розкритикував таку версію пісні.

Це хіт Ротаровський. Ця пісня асоціюється з нею, з її променистістю, але сьогодні ми почули зовсім іншу пісню. І мені таке виконання здається нецікавим. Воно орієнтоване на вокал, демонстрацію вокальних даних співака, які чудові. Голос красивого тембру у Авраама, але тут потрібно показувати переваги пісні. Потрібен кач. Без кача, без драйву це не та пісня. Красу голосу демонструвати на шкоду композиції мені здається неправильним. Я не отримав те, що я чекав тут. Все якась тягамотіна. Нехай і гарна, – заявив музичний критик.

Варто зазначити, що в Мережі оцінили ліричну версію "Червоної руті".

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"Дуже дбайливо, красиво і чуттєво. Сенс слів пісні у вашому виконанні дійшов до серця"

"Авраам! Дякую від щирого серця за вибір української пісні"

"Неймовірно! Як душевно"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нещодавно Сергій Сосєдов пояснив, чому Алла Пугачова стала популярнішою за Софію Ротару.