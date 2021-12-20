Російський співак переспівав Червону руту в ліричній обробці і нарвався на критику Сосєдова: "Якась тягомотина"

Авраам Руссо переспівав хіт Софії Ротару в ефірі російської передачі / Фото: скриншот
Авраам Руссо, який нещодавно чесно відповів на питання про стосунки з Крістіною Орбакайте, в ефірі проєкті "Ти суперстар" переспівав пісню з репертуару Софії Ротару, написану Володимиром Івасюком.
Співав він знаменитий хіт як ліричну повільну композицію в обрамленні гарної новорічної атмосфери та з віолончелісткою у скляній кулі.
Сергій Сосєдов розкритикував таку версію пісні.
Це хіт Ротаровський. Ця пісня асоціюється з нею, з її променистістю, але сьогодні ми почули зовсім іншу пісню. І мені таке виконання здається нецікавим. Воно орієнтоване на вокал, демонстрацію вокальних даних співака, які чудові. Голос красивого тембру у Авраама, але тут потрібно показувати переваги пісні. Потрібен кач. Без кача, без драйву це не та пісня. Красу голосу демонструвати на шкоду композиції мені здається неправильним. Я не отримав те, що я чекав тут. Все якась тягамотіна. Нехай і гарна, – заявив музичний критик.
Варто зазначити, що в Мережі оцінили ліричну версію "Червоної руті".
- "Дуже дбайливо, красиво і чуттєво. Сенс слів пісні у вашому виконанні дійшов до серця"
- "Авраам! Дякую від щирого серця за вибір української пісні"
- "Неймовірно! Як душевно"
Нещодавно Сергій Сосєдов пояснив, чому Алла Пугачова стала популярнішою за Софію Ротару.