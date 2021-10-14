Стан Олександра Сєрова в реанімації оцінили як важкий – ЗМІ

Олександр Сєров знаходиться у важкому стані / Фото: instagram.com/alexander_serov_official

Інформація про госпіталізацію 67-річного Олександра Сєрова з'явилася 9 жовтня. Повідомлялося, що артист дихав за допомогою кисневої маски. У нього вражені майже 75% легень.

Як пише Telegram-канал Mash, стан знаменитого артиста важкий, легені уражені на 50-75% (ступінь КТ-3). Також у Олександра Миколайовича розвинулася дихальна недостатність II ступеня – мінімальна активність викликає задишку.

Реклама

Олександр Сєров / Фото: instagram.com/alexander_serov_official

Перебіг хвороби Сєрова, який перейшов на даному етапі в стан декомпенсації – на тлі гормональної терапії. Є ризик розвитку серцево-судинних ускладнень.

Зараз Олександр Сєров лікується антибіотиками і гормонами, дихає через кисневу маску. Також повідомляється, що артист перебуває в ясній свідомості.

Олександр Сєров народився в українському селі Ковалівка Миколаївської області, проживає в РФ. Співак і композитор вважається одним з найвідоміших і популярних виконавців 80-90-х. Його найкращі хіти – "Я люблю тебя до слез", "Звездопад", "Ты меня любишь", "Как быть" і "Мадонна".

Реклама

Минулого року стало відомо, що Олександр Сєров має намір виступити з концертом в Україні. Тоді нардепи звернулися до СБУ з вимогою заборонити співакові виступати в нашій країні, оскільки він підтримує окупацію Криму і військову агресію РФ проти України.

Інші новини по темі: