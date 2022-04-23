Зовсім дорослий! Кейт та Вільям опублікували нові фото принца Луї на честь його 4-річчя

Як виглядає підрослий син принца Вільяма та Кейт Міддлтон / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Правнук королеви Єлизавети II, онук принца Уельського Чарльза та принцеси Уельської Діани, третя дитина герцога Кембриджського Вільяма та герцогині Кембріджської Кетрін – принц Луї – святкує четвертий день народження.

Він народився 23 квітня 2018 року в Лікарні Святої Мері в Лондоні, а минулого року вперше пішов до дитячого садка Willcocks Nursery School, де навчання коштує півмільйона гривень.

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З нагоди дня народження сина Кейт та Вільям показали публіці нові світлини Луї. На знімках, опублікованих в офіційному Instagram-профілі королівської сім'ї, принц зображений у зелених шортах та сірому светрі на пляжі.

Нові світлини принца Луї / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Принц Луї – п'ятий у черзі успадкування англійського престолу. Принца називають "Його Королівська Високість принц Луї Кембриджський".

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Принцу Луї виповнилося 4 роки / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Цього тижня королеві Єлизаветі II виповнилося 96 років, але жодних заходів із цієї нагоди не проводилося. Її Величність знаходилася в заміській резиденції Сандрінгемі, де раніше часто бував її покійний чоловік принц Філіп.

З нагоди дня народження королеви, палац опублікував її миле фото з поні.