Гру в кальмара продовжили на другий сезон – заява режисера

Творець "Гри в кальмара" Хван Дон Хек анонсував другий сезон кривавого серіалу. / Фото: instagram.com/netflix, koreaboo.com

За словами режисера, у центрі сюжету знову опиниться Сон Кі Хун (переможець гри, – Ред). Розкривати деталі нового сезону серіалу, який добився великого успіху, автор не став. Однак він зізнався, що зупинився на основній концепції.

Режисер також зазначив, що наразі рано говорити про дату релізу, пише Associated Press.

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Він пояснив, що було багато прохань та позитивних відгуків щодо проєкту. За словами Хвана, "люди казали, що хочуть побачити другий сезон".

Я відчуваю, що в мене майже не залишилося вибору! Але так, новий сезон справді буде. У мене в голові він уже є, і зараз я все планую. Поки що рано говорити, коли це станеться. Але можу пообіцяти вам: "Кі Хун повернеться і зробить щось для всього світу, – сказав режисер.

Хван і раніше говорив, що має окремі ідеї для продовження проєкту, проте тоді він вів лише переговори з Netflix. Режисер пояснював, що хотів краще розкрити персонажа Ведучого, а також підняти проблему поліції у Південній Кореї та за її межами.

Дивіться трейлер першого сезону "Гри в кальмара", щоб бути в курсі кіноновин:

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Чому Гра в кальмарі вразила весь світ?

Південнокорейський серіал вийшов на Netflix у вересні 2021 року і за кілька тижнів набув приголомшливої популярності. Його подивилися щонайменше 111 млн акаунтів за місяць з релізу.

За даними Bloomberg, серіал має принести кінокомпанії близько 891 мільйона доларів при виробничому бюджеті близько 21,4 мільйона за дев'ять епізодів.

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Ба більше, серіал став одним із найпопулярніших за всю історію стрімінгової платформи. Проєкт побив рекорд по переглядам у 90 країнах світу, обігнавши навіть "Бріджертонів".

Нагадаємо, що за сюжетом головні герої, зіткнувшись із фінансовими труднощами, погоджуються взяти участь у жорстоких "дитячих" іграх на острові. Щоб виграти грошовий приз, вони мають пройти шість пекельних раундів. Проте ті, хто програв – вибувають, тобто на них чекає смерть.

У той же час, низка експертів вважає, що серіал показує яскравий приклад ігрової залежності. Адже кінострічка присвячена небезпечній грі на виживання, в яку люди починають грати з метою заробітку.

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