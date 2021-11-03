Мене залишили живою: екс-дівчину Київстонера пограбували – у цей момент вона перебувала вдома

Блогерку та волонтерку Лілію Багірову пограбували / Фото: Инстаграм

Лілія розповіла про несподіваний інцидент підписникав на своїй сторінці в Instagram. Як виявилося, дівчина сама знаходилася вдома на момент пограбування. Але блогерка не постраждала, лише отримала переляк. Після цього, каже Багірова, святкуватиме два дні народження. Судячи з подробиць пограбування злодіїв, очевидно, цікавила лише матеріальна нажива:

Подію було сплановано по наведенню. Потрібна була я, або гроші – питання відкрите. Але гроші винесли, а мене залишили живою. Подробиці приголомшливі. Але я поки що утримаюся. Про збіги думайте самі та вирішуйте самі, – написала Ліля.

Фото: Instagram

Суму, яку вкрали, блогерка не уточнює, лише каже, що тепер їй доведеться заново заробляти нові заощадження. Також вона намагається знаходити навіть у такій ситуації позитивну сторону – радіє, що залишилася неушкоджена:

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Звичайно ж, хочу подякувати, що залишили мене живою, – ділиться Лілія.

Фото: Instagram

Нині вона співпрацює зі слідчим. Оскільки розміщені по периметру її житла камери зафіксували злодіїв – знайти їх буде набагато легше. Багірова розповіла, що порушники закону не діяли організовано і навіть забули заплутати слід, до того ж, залишили безліч відбитків пальців. Тому, доки їх не заарештували, Лілія запропонувала їм особисто принести привласнене готівкою або перевести на карту.

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