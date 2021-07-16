"Дякую, моя творча батьківщино": Таїсія Повалій на Слов'янському базарі зізналася в любові Білорусі

У Білорусі співачка представляла Україну і заспівала пісню "Панно кохання". А потім зізналася в любові Білорусі, Вітебську та сказала, що щаслива виступати на конкурсі

Таїсія Повалій в Білорусі виступила на Слов'янському базарі / Фото: скриншот

Українська співачка Таїсія Повалій, яка в новому альбомі назвала себе жертвою хейтерів через виступи в Росії, заспівала на відкритті міжнародного пісенного конкурсу "Слов'янський базар у Вітебську". Відео з виступу розміщено на YouTube-сторінці співачки.

У Білорусі Таїсія Повалій представляла Україну і заспівала пісню "Панно кохання". А потім зізналася в любові Білорусі, назвавши її творчою батьківщиною:

Я перша Гран-прі Слов'янського базару. Я щаслива, що десятиліття минули, а я так само хвилююся і це така ж феєрія в моїй душі сьогодні. Дякую, моя творча батьківщино. Дякую, Вітебськ, дякую, Білорусь. Люблю вас!

Від України в конкурсі взяла участь і журналістка, ведуча каналу "Перший незалежний" Діана Панченко. Вона стала однією з ведучих заходу в Білорусі.

Нагадаємо, що навколо "Слов'янського базару", який проходить у Вітебську за підтримки самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, розгорівся скандал. У зв'язку з протестами проти його режиму білоруси закликають зарубіжних артистів ігнорувати запрошення на білоруські фестивалі та інші заходи.

Нагадаємо, що через політичну ситуацію в Білорусі багато українських зірок відмовилися їхати на конкурс. Серед таких артистів Ірина Білик, Тіна Кароль, Олег Винник, MARUV і інші.