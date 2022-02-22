Сварка з принцом Гаррі? Меган Маркл більше трьох місяців не з'являлася на публіці

Меган Маркл довгий час не з'являється на публіці / Фото: Getty Images

Уважні шанувальники королівської сім'ї звернули увагу на те, що Меган Маркл більше трьох місяців не з'являлася на публіці. У той же час принц Гаррі цього місяця відвідав онлайн-конференцію та засвітився зі своєю двоюрідною сестрою принцесою Євгенією на "Супербоулі"

У Мережі вже встигли висунути кілька версій. Як пише New Idea Одні шанувальники припускають, Меган Маркл вагітна і її мучить токсикоз. Інші мають версію, що герцоги Сассекські серйозно посварилися і тому тепер принц Гаррі з'являється на заходах один. Інсайдери нещодавно натякали, що у шлюбі бунтівної пари зараз не все ідеально, але поки що ніхто жодних коментарів не дає.

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Меган Маркл змушена була написати своєму батькові через тиск королівської родини на принца Гаррі / Фото: Скріншот з YouTube

Багатьох насторожило, що принц Гаррі та принцеса Євгена з'явилися на "Супербоулі" без Меган. Герцогиня Сассекська намагається важливих спортивних заходів не пропускати. А тим більше подія з багатьма голлівудськими зірками.

До слова, інші королівські експерти відсутність Меган на "Супербоулі" пояснюють тим, що дружина Гаррі не хоче з'являтися на публіці в компанії принцеси Євгенії після секс-скандалу з принцом Ендрю. Таким чином, вона піклується про свій імідж та репутацію в США.

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Зважаючи на останні події, спільне фото з однією з дочок Ендрю за кілька днів до того, як з'явилися новини про врегулювання скандалу, могло зашкодити репутації Меган Маркл, – цитує журналістку Даніелу Ельзу. Daily Star.

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