Сварка з принцом Гаррі? Меган Маркл більше трьох місяців не з'являлася на публіці

Меган Маркл довгий час не з'являється на публіці / Фото: Getty Images
Уважні шанувальники королівської сім'ї звернули увагу на те, що Меган Маркл більше трьох місяців не з'являлася на публіці. У той же час принц Гаррі цього місяця відвідав онлайн-конференцію та засвітився зі своєю двоюрідною сестрою принцесою Євгенією на "Супербоулі"
У Мережі вже встигли висунути кілька версій. Як пише New Idea Одні шанувальники припускають, Меган Маркл вагітна і її мучить токсикоз. Інші мають версію, що герцоги Сассекські серйозно посварилися і тому тепер принц Гаррі з'являється на заходах один. Інсайдери нещодавно натякали, що у шлюбі бунтівної пари зараз не все ідеально, але поки що ніхто жодних коментарів не дає.
Багатьох насторожило, що принц Гаррі та принцеса Євгена з'явилися на "Супербоулі" без Меган. Герцогиня Сассекська намагається важливих спортивних заходів не пропускати. А тим більше подія з багатьма голлівудськими зірками.
До слова, інші королівські експерти відсутність Меган на "Супербоулі" пояснюють тим, що дружина Гаррі не хоче з'являтися на публіці в компанії принцеси Євгенії після секс-скандалу з принцом Ендрю. Таким чином, вона піклується про свій імідж та репутацію в США.
Зважаючи на останні події, спільне фото з однією з дочок Ендрю за кілька днів до того, як з'явилися новини про врегулювання скандалу, могло зашкодити репутації Меган Маркл, – цитує журналістку Даніелу Ельзу. Daily Star.
Раніше ми розповідали, що принц Гаррі боїться йти на премію "Оскар".