Стати Поляковою та заспівати замість Винника: з ким українські зірки помінялися б тілами?

Зірки розповіли, з ким би помінялися тілами / Фото: Instagram
Вчора відбулася довгоочікувана прем'єра українського фільму з Олею Поляковою та DZIDZIO "Зірки з обміну", для якого артисти записали перший спільний трек . Гості заходу розповіли сайту "Сегодня", з ким із українських колег хотіли б помінятися тілами.
Виконавниця головної ролі Оля Полякова каже, що дуже хотіла б побувати в тілі якогось чоловіка, наприклад партнера по фільму DZIDZIO. Співачка визнає, що перше, що вона б зробила – переспала з жінкою.
Але, за словами Полякової, витрачати цілий день на пригоди в чужому тілі вона не готова.
В мене немає на це часу. Я, мабуть, у своєму графіку ще не знайшла часу для цього дня, – каже Полякова.
Колега Олі Полякової по сцені, а тепер і по кіно, DZIDZIO також хотів би відчути все те, що відчуває протилежну стать.
Перше, щоб я зробив у тілі жінки – зачинив хату на ключ, зайшов у ванну, роздягнувся б догола і подивився у дзеркало, – відверто каже співак.
DZIDZIO запевняє, що впорався б із будь-якою роллю у будь-якому тілі, адже з легкістю може повторити риси будь-якої людини.
Я така людина, яка стежить за іншими людьми – мені дуже цікаво. Я себе, якщо чесно, впізнаю у людях, – каже DZIDZIO.
А ось актор Олексій Тритенко Достеменно знає, що, як і у фільмі, хотів би опинитися на день Олею Поляковою.
Я б підтримав цю чудову традицію Михайла, я з Поляковою змінився б. І перше, щоб зробив – я б подивився від душі, – суміш, каже актор.
Але Тритенко хотів би спробувати себе не лише у тілі жінки, а й у ролі талановитого співака, а саме Олександра Пономарьова.
Я хотів би так само чудово співати. Хотів би дати концерт, щоправда, Сашко Пономарьов був би шокований, – розповідає Тритенко.
Відчути себе улюбленцем публіки, а особливо жінок, хотіла б і молода виконавиця NiNO . Дівчина, без сумніву, обрала для обміну тілами справжнього секс-символу української сцени Олега Винника.
Я недавно була на його концерті і, коли він вийшов, зал підірвався. Про це мріє кожний артист. Я б, звичайно, помінялася з ним тілами та заспівала пісню "Ніно" сама, для себе!, – зізнається виконавиця.
Донька виконавиці головної ролі Олі Полякової Маша Полякова поки що нікого з українських зірок для "переселення душ" не обрала, а ось із закордонної знаменитістю вже визначилася, і не з однієї.
Ніколи про це не думала, але можливо, це був би хтось із гурту Måneskin чи, наприклад, Cardi B, – розповідає Маша Полякова.
Про що фільм "Зірки з обміну?"
Фільм розповідає про несподіваний обмін тілами між двома давніми конкурентами по сцені та зірками шоу-бізнесу Полів Малякової та Фомою Михайлівським .
Щоб повернутись назад у свої тіла, герої повинні пройти всі складності життя конкурента.