Стівен Спілберг із дружиною пожертвували 1 млн доларів для українських біженців

Стівен Спілберг із дружиною підтримали Україну / Фото: Getty Images

Стівен Спілберг та його дружина Кейт Кепшоу передали один мільйон доларів на гуманітарну допомогу для українських біженців. Про це пише видання Variety ,

Через свій благодійний фонд Hearthland Foundation Спілберг та Кепшоу виділили гроші декільком організаціям в Україні та сусіднім країнам, які приймають біженців

Стівен Спілберг із дружиною / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, у Стівена Спілберга українське коріння. Обидва діди Стівена були родом з України, по материнській лінії – з Одеси, по батьківській – з маленького села під Кам'янцем-Подільським.

Багато західних зірок підтримують Україну в цей складний час. Раніше Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 мільйон доларів на допомогу українцям. Також зірка "Друзі" Дженіфер Еністон приєдналася до підтримки нашого народу. Девід та Вікторія Бекхем відкрили збирання коштів для допомоги українським дітям. Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали 20 мільйонів доларів.