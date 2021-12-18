Стівену Спілбергу – 75: що відомо про дочку режисера, яка вирішила стати зіркою фільмів для дорослих

Що зараз відомо про доньку Спілберга, яка знімається у кіно для дорослих / Фото: Instagram

Минулого року донька знаменитого режисера розповіла про те, що вирішила стати порноактрисою. Деякий час дівчина не давала коментарів, а потім зізналася. їй подобається нова робота .

Мікаелі Спілберг 25 років. Стівен разом зі своєю дружиною удочерили ще в дитинстві.

Реклама

Мікаела Спілберг – нова зірка платформи ManyVids, на якій публікується контент для дорослих. Також донька режисера стала танцівницею у стрип-клубі. Відомо що Мікаела виступає під псевдонімом Sugar Star.

/ Фото: Instagram

Про рішення стати зіркою фільмів для дорослих дівчина повідомила батьками FaceTime. Як повідомляють джерела, що Спілберг з дружиною були засмучені її вибором, лише "заінтриговані".

Реклама

Мікаела була у стосунках із 52-річним Чаком Панковим – професійним гравцем у дартс. Чи разом вони зараз невідомо.

Дочка Стівена Спілберга з Чаком Панковим / Фото: Instagram

2020 року між парою стався конфлікт. Подейкували, що Чак був проти рішення Мікаели робити кар'єру у порноіндустрії. На тлі цього вони часто сварилися, а одного разу побилися. Донька режисера кинула гострий предмет у свого коханого. Сусіди викликали поліцію.

Реклама

Раніше ми згадували культові картини Стівена Спілберга.