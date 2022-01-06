Софія Стужук покрасувалася апетитними сідницями на тлі засніжених гір, але фани це не оцінили

Софія Стужук показала фото у білизні / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/
Блогер Софія Стужук, яку підозрюють у романі з колишнім чоловіком Сашка Бо Ігорем Пустовітом, вирішила показати фолловерам результат свого схуднення.
На своїй сторінці у Instagram Софія поділилася фото у спідній білизні на тлі засніжених карпатських гір.
Новини на сьогодні: Я схудла і зараз подобаюся собі більше, ніж будь-коли в житті. Я щаслива. Ми знову в Буковелі, – написала під фотографіями Стужук.
Блогер не соромиться показати свої принади в соціальних мережах – Софія рекламує білизну та купальники, робить сексуальні знімки на пляжі і не боїться продемонструвати наготу.
На думку багатьох своїх шанувальників, дівчина зловживає тим, що показує своє тіло публіці і виставляє досить відверті фото в Мережі.
- "Через 20 років діти показуватимуть фото вашим онукам. І говоритимуть – це ваша бабуся з голим задом на всю країну"
- "Навіщо таке виставляти! Мабуть, лише такі фото набирають лайки"
- "Сором одягнися!"
- "Що за звичка дупою світити перед камерою?"
- "Святий вечір баба, що ти закидаєш!"
Хоча були й ті шанувальники, які похвалили Стужук і зробили компліменти її схудлій фігурі.
Нагадаємо, що раніше Софія зробила собі пластичну операцію та змінила форму грудей .