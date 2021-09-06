Дружина Єфремова поскаржилася на безгрошів'я: діти за все літо нікуди не з'їздили

Дружина Михайла Єфремова розповіла про проблеми з грошима / Фото: Getty Images, НТВ

У минулому році з вини російського актора Михайла Єфремова в ДТП помер чоловік. Артистові дали строк – 7,5 року в колонії загального режиму. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що артист нібито перевів у готівку всі свої заощадження і сховав у комірку у банку, доступ до якої є тільки у нього.

Однак, як повідомляють його друзі, Єфремов не міг так вчинити. Проте, дружина актора Софія Круглікова поскаржилася, що тепер їй одній треба утримувати сім'ю, оскільки грошей немає. Вона також заявила, що троє її дітей за все літо "так нікуди і не з'їздили".

Як говориться в сюжеті НТВ, Софія скаржиться на безгрошів'я, працює на двох роботах і утримує трьох дітей.

У нас дуже велика трагедія в родині. Мати залишилася сама з трьома дітьми. І я не працюю взагалі, – з сарказмом сказала Софія.

Скріншот: НТВ

За словами Круглікової, у друзів вона гроші в борг не просить, тому що "горда".

Я горда. Мене звинувачують у надмірній гордості, але я горда, і я ні в кого нічого не прошу, – поділилася Софія.

Повідомляється, що Круглікова – звукорежисерка, вона викладає у вузі і працює з відомими музикантами.

Про ДТП з Єфремовим:

ДТП сталося 8 червня 2020 року.

8 вересня минулого року відбулося судове засідання, на якому Пресненський суд Москви визнав Михайла Єфремова винним у смертельному ДТП.

Тоді Jeep Grand Cherokee Єфремова перетнув подвійну суцільну, виїхав на зустрічну смугу і влетів в фургон Сергія Захарова. Той пізніше помер в лікарні.

Хто із зірок мало не загинув в ДТП – дивіться в сюжеті: