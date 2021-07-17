Дружина Ступки публічно вилаялася на організаторів концерту за те, що вони не надали їй VIP-столик

Поліна Логунова влаштувала скандал через те, що їй не надали VIP-столик / Фото: instagram.com/polinalogunova
Вчора, 16 липня, у заміському комплексі NAVY відбувся концерт казахстанського виконавця Jah Khalib. Організаторами концерту виступила компанія YULA Company. На концерт прийшли шанувальники артиста, крім них, як глядачі були запрошені й деякі українські знаменитості – зокрема і дружина актора Дмитра Ступки, ведуча і блогерка Поліна Логунова, яка раніше вилаялася на власниць за кермом.
Як пише Telegram-канал "Культурная Прачечная", Поліна знову відзначилася красномовством, лише тепер на адресу представників NAVY – все через те, що їй і Дмитру довелося слухати концерт стоячи, а не за VIP-столиком. Повідомляється, що окремі столики надавалися гостям за гроші.
В Instagram Логунова публічно вилаялася на одну з піар-менеджерок, у якої вона вимагала окремий столик на концерті. Поліна обурилася, що їй як "медійній особистості" і "дружині не останньої людини в країні" не надали зручностей.
Коли ви запрошуєте медійних людей, шановні організатори, то ви повинні розуміти, що цим людям потрібно виділити стіл з низки причин, тим більше, коли ми говоримо, що будемо з дитиною, – каже Поліна.
Далі вона заявила, що піар-менеджерка написала Дмитру і нібито почала скаржитися на те, що Поліна нецензурно висловилася на адресу організаторів.
Вона почала писати моєму чоловікові, людині не останній в країні, і висловлювати своє "фе". Маленька, ти хто, бл*дь? Писати своє "фе" ти будеш хлопчикові, який тебе смикає за подаруночки, а не моєму чоловікові, на секундочку, без однієї хвилини народному артисту. NAVY, як ви так працюєте, що якісь тьолкі дозволяють собі подібне ставлення до гостей?
У розпорядженні "Культурной Прачечной" опинився скріншот листування Дмитра (на скріншоті праворуч) з піар-менеджеркою. Актор просив представників NAVY скоріше знайти Поліні столик, оскільки дружина "псувала йому настрій".
Раніше Поліна Логунова заявила, що у неї з'являються суїцидальні думки.
Дивіться інтерв'ю Поліни Логунової для "Зіркового шляху":
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