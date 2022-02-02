Святослав Вакарчук вперше зізнався, як змінилося його життя після народження сина

Святослав Вакарчук вперше розповів про своего сина / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Як зізнався 46-річний музикант в інтерв'ю журналу "Телетиждень", народження сина Івана надихнуло його на запис альбому колискових.

Маленькі діти впливають на якісь побутові зміни. Ну і, звичайно, з'явилися певні емоції, яких я раніше не знав . Навіть хочу записати альбом колискових. Щоправда, син ще дуже маленький, щоби вибрати, які йому більше подобаються. Тож трохи доведеться почекати, – сказав Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук / Фото: Facebook-сторінка Святослава Вакарчука

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Вакарчук додав, що після того, як він став батьком, у нього відбулася переоцінка цінностей.

Що відомо про особисте життя Святослава Вакарчука

У червні минулого року музикант розлучився з коханою Ляля Фонарьова. Пара була разом понад 20 років. Вони почали зустрічатися ще в студентські роки та розлучилися по-доброму. Причину розриву Вакарчук не назвав, однак невдовзі після цієї новини з'явилися чутки, начебто у артиста вже з'явилася інша жінка .

Трохи згодом стали з'являтися чутки, що Святослав Вакарчук став батьком вперше. Музикант підтвердив народження сина Івана, якого назвав на честь батька, але ім'я мами дитине невідоме.

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Святослав Вакарчук не обговорює своє особисте життя. Подейкують, що обраницею артиста є 39-річна Євгенія Яцута .

Євгенія Яцута / Фото: vogue.ua

Вона працює у відомій кінопродюсерській компанії Radioactive, яка займається виробництвом кліпів, реклами та серіалів, серед яких і серіал "Чорнобиль" від HBO.