Син Корольової не зміг заспівати пісню в ефірі шоу. Ситуацію довелося рятувати співачці (відео)

Син Наташі Корольової втратив голос / Фото: instagram.com/koroleva__star

Сина співачки регулярно стикається з хвилею хейту на свою адресу. Багато хто в коментарях критикує вокальні дані Архіпа та рекомендує йому знайти інше захоплення.

Сам хлопець ніяк не реагує на негатив на свою адресу, а продовжує підкорювати шоу-бізнес. Архіп вийшов на сцену російського шоу, незважаючи на проблеми зі здоров'ям. Як виявилося, син Корольової втратив голос і лікар-фоніатор заборонив йому не те що співати, навіть шепотіти.

Реклама

У підсумку виступ вирішила не скасовувати. Наташі Корольової довелося виступати за двох. Вона виконала свій хіт "Дельфин и русалка", а Архіп танцював і грав на шейкері.

Нагадаємо, 19-річний Архіп Глушко навчався на факультеті сходознавства та вивчав японську мову, але нещодавно покинув московський вуз і з того часу виступає зі своєю знаменитою мамою на сцені, знімається разом з нею у різних шоу на росТВ.

Реклама

У Мережі часто Наташу Корольову просять менше піарити сина, але сама співачка каже, що підтримуватиме Архипа у всіх його починаннях.