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Син Корольової збентежив Мережу новим відео: Треба до тата на танцювальні курси

21 липня, 13:15

Еліна Пелешенко

Син Наташі Корольової експериментує зі стилем. У Мережі не оцінили нове відео Архипа і порадили шукати інше захоплення

У Мережі розкритикували сина Наташі Корольової / Фото: instagram.com/koroleva__star

Син Наташі Корольової Архип продовжує підкорювати шоу-бізнес, але поки молодого артиста в Мережі частіше критикують . В Instagram Архип опублікував відео під свою пісню "Мягкие игрушки".

На опублікованих кадрах зірковий спадкоємець влаштував танці в лавандовому полі. Для відео Архип приклеїв собі гострі вуха ельфа і вибрав яскравий одяг.

"Лаванда має різні властивості, магічні в тому числі. Тому акуратніше з лавандою", – підписав ролик син Корольової.

Підписники Архипа не оцінили його нове творіння. Комусь не сподобалися танці хлопця, комусь пісня, деякі порадили змінити імідж.


Варто зазначити, Наташа Корольова раніше публікувала це відео у себе в TikTok, але і там відео Архипа підписникам не сподобалося.

Варто зазначити, в Мережі часто критикують Архипа. Не так давно під одним зі спільних фотографій Наташі Корольової з сином її попросили менше піарити зіркового спадкоємця.

Архип часто з'являється в компанії мами на світських заходах і намагається зарекомендувати себе в шоу-бізнесі. Він випустив свою версію знаменитого хіта мами "Дельфін і русалка" – тоді Архипа в Мережі похвалили. Після цього він записав ще один трек, але нову роботу сина Корольової не оцінили і порекомендували знайти нове захоплення.

Наташа Корольова ніяк не реагує на критику на адресу сина. Замість цього вона хвалиться новими досягненнями своєї сім'ї – вони з сином стали провідними чарту на одному з музичних каналів і як зазначила співачка, рейтинги у програми хороші.

Які таланти у дітей зірок – дивіться в сюжеті:

Раніше Тарзан прокоментував чутки про весілля сина.

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