Син Корольової збентежив Мережу новим відео: Треба до тата на танцювальні курси

У Мережі розкритикували сина Наташі Корольової / Фото: instagram.com/koroleva__star
Син Наташі Корольової Архип продовжує підкорювати шоу-бізнес, але поки молодого артиста в Мережі частіше критикують . В Instagram Архип опублікував відео під свою пісню "Мягкие игрушки".
На опублікованих кадрах зірковий спадкоємець влаштував танці в лавандовому полі. Для відео Архип приклеїв собі гострі вуха ельфа і вибрав яскравий одяг.
"Лаванда має різні властивості, магічні в тому числі. Тому акуратніше з лавандою", – підписав ролик син Корольової.
Підписники Архипа не оцінили його нове творіння. Комусь не сподобалися танці хлопця, комусь пісня, деякі порадили змінити імідж.
- "Що це було. Архип, ти створив собі імідж такого недалекого хлопця з придурью..Не потрібно цього робити. Зміни імідж"
- "Повний несмак і бездарність, які іграшки, дядь?"
- "Так, природа на тобі відпочила"
Варто зазначити, Наташа Корольова раніше публікувала це відео у себе в TikTok, але і там відео Архипа підписникам не сподобалося.
- "Треба до тата на курси танцювальні"
- "Чи не виріс хлопчик ще з іграшок"
- "Дивні вушка у хлопчика з іграшки"
Варто зазначити, в Мережі часто критикують Архипа. Не так давно під одним зі спільних фотографій Наташі Корольової з сином її попросили менше піарити зіркового спадкоємця.
Архип часто з'являється в компанії мами на світських заходах і намагається зарекомендувати себе в шоу-бізнесі. Він випустив свою версію знаменитого хіта мами "Дельфін і русалка" – тоді Архипа в Мережі похвалили. Після цього він записав ще один трек, але нову роботу сина Корольової не оцінили і порекомендували знайти нове захоплення.
Наташа Корольова ніяк не реагує на критику на адресу сина. Замість цього вона хвалиться новими досягненнями своєї сім'ї – вони з сином стали провідними чарту на одному з музичних каналів і як зазначила співачка, рейтинги у програми хороші.
Які таланти у дітей зірок – дивіться в сюжеті:
Раніше Тарзан прокоментував чутки про весілля сина.
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