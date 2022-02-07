Син Куравльова пояснив, чому сестра не прийшла на похорон батька

Син Леоніда Куравльова повідомив, що сестра пропустила похорон батька з поважної причини / Фото: Instagram

На церемонії прощання з Леонідом Куравльовим, який помер 30 січня, було небагато людей. Як пояснював друг радянського актора Ніколас Сафронов, це тому, що не було точної інформації про час і місце похорону.

Сім'я це ніяк не коментує, проте син Куравльова Василь порушив мовчання, щоби пояснити, чому на церемонію прощання не прийшла сестра. Раніше у ЗМІ була озвучена версія, що донька актора Катерина захворіла. Син Куравльова у коментарі програмі "Ти не повіриш" повідомив, що у сестри була поважна причина.

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Вона справді погано почувалася. Вона була під серйозним стресом. Також у неї підозра на ковід, – сказав Василь.

Василь Куравльов розповів, чому сестри не було на похороні батька / Фото: Instagram

Раніше з'являлася інформація, що Леонід В'ячеславович не ладив із донькою і не хотів з нею спілкуватися. Син актора все заперечує.

Нагадаємо, останні півроку життя зірка фільмів "Іван Васильович змінює професію" та "Афоня" провів у приватному закладі для людей похилого віку. Після смерті дружини у 2012 році актор закрився в собі та не хотів ні з ким спілкуватися. З кожним роком ситуація посилювалася. Дочка та син Куравльова за рекомендацією лікарів оформили батька до будинку для людей похилого віку.

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