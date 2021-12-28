Син Пабло Ескобара зізнався, що все життя розплачується за провини батька: Я не можу це змінити

Син Пабло Ескобара вважає, що не повинен платити за гріхи батька / Фото: Скриншот из YouTube/Ходят Слухи

Сину Пабло Ескобара, якого затримали та вбили 25 років тому, щодня згадують провини батька. Незважаючи на те, що чоловік не займається правопорушною діяльністю, і його життя жодним чином не пов'язане з продажем наркотиків, недоброзичливці покійного власника наркокартелю регулярно висувають різні обвинувачення.

Я відчуваю ставлення з боку суспільства, навіть не так з боку суспільства, стільки з боку людей, які працюють у сфері юстиції. Вони вірять у те, що я маю платити за вчинки мого батька. За законом, батьки відповідають за гріхи своїх дітей або злочини. Я прочитав кілька звинувачень на свою адресу, причина: "Те, що твій батько Пабло Ескобар", – каже спадкоємець наркобарона інтерв'ю "Ходят слухи".

Щоденні закиди з боку правоохоронних органів – головна проблема у житті Хуана.

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Я архітектор, письменник та спікер, промисловий дизайнер та продюсер. Мій батько нічого спільного із цим не має. Вони звинувачують мене в тому, що я його сином, але я не можу це змінити. Мене не можна вважати винним і покладати на мене відповідальність за вчинки мого батька, але я зіштовхуюсь із цим щодня, – ділиться Ескобар.

Займаючись переважно письменницькою діяльністю, він регулярно випускає книги про життя Пабло Ескобара. Нещодавно Хуан навіть поспілкувався з його ворогами, щоб використати їхні висловлювання та спогади у своїй наступній письмовій роботі.