Син Ротару показав рідкісне фото з мамою з аеропорту. Шанувальники назвали співачку вічно молодою

У коментарях під фото багато шанувальників 73-річної легендарної співачки захопилися її зовнішнім виглядом. Софія Ротару завжди отримує безліч компліментів від фанатів

Руслан Євдокименко показав нове фото зі своєю мамою Софією Ротару / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Син легендарної співачки Софії Ротару, яка привітала онука з його першим DJ-сетом у Києві, показав нове фото з мамою. На своїй сторінці в Instagram Руслан Євдокименко опублікував селфі з Софією Михайлівною. Шанувальники зраділи новому знімку, адже кадри з артисткою її син рідко публікує в Мережі.

Судячи з геолокації, яку Руслан вказав в Instagram, кадр був зроблений в аеропорту "Бориспіль".

Всім прекрасного настрою і удачі, – написав Євдокименко в описі до фото.

Софія Ротару з сином Русланом Євдокименко / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Шанувальники зазначили, що Софія Ротару відмінно виглядає і побажали їй і родині чудового відпочинку:

Хорошого вам відпочинку. Вічно молода наша Софія Михайлівна!

Софія Михайлівна, як завжди, незрівнянна.

Які гарні! Хорошого вам відпочинку!

Софія Михайлівна така красива, найкраща на Землі.

Скріншот: Instagram

Багато шанувальників захоплюються тим, як Софії Михайлівні вдається так довго зберігати природну красу. До слова, в світі все частіше стали цінувати фото, на яких дівчата і жінки позують без макіяжу, а самі знімки не обробляються ретушшю. Наприклад, недавно на вулицях Києва були помічені портрети простих українок без грама макіяжу.

Раніше ми повідомляли, що внучка Ротару відсвяткувала 20-річчя зі своїм нареченим зі списку Forbes.

З ким зустрічається Соня Євдокименко, внучка Софії Ротару, дізнайтеся у відеосюжеті: