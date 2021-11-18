Сину Тіни Кароль – 13! Як зараз виглядає спадкоємець співачки (фото)

Син Тіни Кароль святкує день народження / Фото: instagram.com/_fantina

Тіна Кароль рідко публікує фото зі спадкоємцем. Веніамін навчається в елітному навчальному закладі у Лондоні. За чутками, за навчання сина співачка платить близько мільйона гривень на рік . Відомо, що хлопчик грає на фортепіано та барабанах, а також захоплюється фехтуванням та регбі.

Син Тіни Кароль / Фото: instagram.com/_fantina

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Зіркова мати хоче, щоб її син не втрачав зв'язку з будинком, а тому знайшла йому українську родину, в якій він живе.

Іноді Веніамін приїжджає в Україну до мами, але Тіна також нерідко відвідує сина у Лондоні.

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Наприклад, нещодавно співачка поділилася рідкісним селфі із сином.

Дівчатка, тільки з мого дозволу, – жартівливо підписала знімок Тіна.

Скріншот: Instagram

Зазначимо, шанувальники Тіни Кароль вже привітали Веніаміна з днем народження та зробили зворушливу відеонарізку.

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До слова, шанувальники Тіни Кароль часто діляться у себе у фан-аккаунтах якісними та яскравими фото, зробленими під час зйомок або на концертах. Вони не поступаються професійним знімкам, і ось чому.

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