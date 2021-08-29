Так неділя ж. Гордон здивував шанувальників несподіваною зміною іміджу (фото)

Судячи з підпису до фото, Гордон недовго залишиться неголеним / Фото: колаж "Сегодня"
Український телеведучий і журналіст Дмитро Гордон, який влаштував пікнік з главою Виконавчого комітету реформ Міхеїлом Саакашвілі, вирішив змінити імідж.
Він опублікував в Instagram нове фото.
На фото Гордон постав перед камерою з легкою неголеністю. Він посміхається, а одягнений в червону яскраву футболку.
"Так, неголений. Так неділя ж", – підписав пост Дмитро.
Судячи з підпису до фото, Гордон недовго залишиться неголеним. Мабуть це пов'язано з вихідним днем. Незабаром він знову буде повністю голеним.
Шанувальники журналіста не очікували такого фото від нього – вони дуже здивувалися.
"Дмитре, ви давно волосся відрощувати?", "Дмитре, чому на кофті прапор Америки, а не України?", "Дмитре, сьогодні субота", "Неголений – це новий елемент таблиці Менделєєва?", "Дмитре, можна на вас підняти бритву?" – пишуть вони.
Гордон-кондитер
- Журналіст випустив цукерки "пташине молоко" під назвою "Гордон в шоколаді". Крім назви, на коробці ще й розмістили невигадливі написи: "Їж досхочу" і "Смак дитинства".
- Ще одні ласощі, які він випустив зі своїм зображенням, був ванільний зефір. На коробці традиційно усміхнений Гордон.
- Але і на цьому він не зупинився. Були ще й кекси, а також у нього в планах яйця в шоколаді (на зразок "кіндерів"), курага в шоколаді, чорнослив у шоколаді, халва, чай, морозиво в шоколаді "Гордон на паличці".
Як повідомляли новини "Сьогодні", Гордон запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку. Журналіст відправить пропагандисту "Гордона в шоколаді".
А недавно на пресконференції в Мінську самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Гордона мерзотником, на що журналіст відповів йому і випив подарований ним бальзам.