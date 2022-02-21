"Такого бруду немає в жодній країні", – Тіна Кароль про український Нацвідбір-2022

Тіна Кароль висловилася про скандал навколо Нацвідбору на "Євробачення-2022" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Тіна Кароль, яка з'явилася на шоу "Голос країни-12", упевнена – неприємностей під час Національного відбору в Україні можна було уникнути.

В інтерв'ю Каті Осадчій, опублікованому в Youtube-каналі Світського життя, співачка заявила, що не вірить нікому в ситуації, що склалася.

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Такого бруду немає в жодній країні. Я прошу – припиніть це. Ми виглядаємо погано, я виглядаю погано. Це можна передбачити, перевірити. Якщо є якісь конкретні принципи та правила, то візьміть та перевіряйте всіх. Не треба потім дивуватися. Я не вірю нікому , – сказала Тіна.

Більше того, член журі мала передчуття, що цього року Нацвідбір не пройде без скандалу. Вона також запитувала у організаторів, чи все добре з Аліною Паш, на що Тіні відповіли – "Все гаразд, ми перевірили".

Моє внутрішнє відчуття говорило, що буде скандал. Вона (Аліна Пащ – Ред.) у мене брала участь у "Молодій крові". Я її реально поважаю як виконавицю, але Нацвідбір – це тонка структура, – додала Тіна Кароль.

Що трапилося з Alina Pash

Переможниця Нацвідбору Alina Pash сама відмовилася їхати на "Євробачення-2022" через скандал, пов'язаний із фейковою довідкою про перетин кордону з Кримом. Ще після фіналу її звинуватили у поїздці до Криму з Москви, хоча Аліна доводила, що дісталася окупованої території з України.

13 лютого Суспільне опублікувало фото довідки, яку Аліна Паш надала як доказ того, що до Криму вона приїжджала легально – з території України.

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Пізніше виявилося, що довідка – фейк. Аліна Паш заявила, що у всьому винен член її команди, який без її відома підробив довідку та надав її Суспільному.

Державна прикордонна служба не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин державний кордон України / Фото: instagram.com/alinapash, https://t.me/ssternenko

Тіна Кароль також зізналася, що не проти, щоб на "Євробачення-2022" до Італії вирушили Kalush Orchestra, які посіли у фіналі друге місце.

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Kalush Orchestra можуть поїхати на "Євробачення-2022" у Турін / Фото: "Сегодня"

Колектив також повідомив, що готовий представляти Україну на конкурсі. Але поки що офіційних заяв ані від Калуша, ані від Суспільного з цього питання не було.

17 лютого члени Організаційного комітету Національного відбору вирішили звернутися до Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на міжнародному конкурсі