Тамерлан про перші дні на передовій: потрапив під обстріл "Градами" і мало не загинув від кулі російського снайпера під Бучею

Тамерлан ледь не загинув під Бучею / Фото: instagram.com/tamerlan_alena

Наразі український співак Тамерлан захищає Україну в лавах територіальної оборони, куди вступив у перші дні війни.

Виконавець, який раніше не тримав у руках зброю, розповів про найстрашніші моменти на передовій. Тамерлан зізнався в інтерв'ю Слава+, що за цей час у нього вже було чотири дні народження.

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У перші дні служби у ТрО Тамерлан виявився неподалік Житомирської траси, де точилися бої за Бучу. Під час танкової битви музикант ледь не помер від кулі російського снайпера.

Наші підбили чотири танки, вони (російські війська. – Ред.) повертаються назад і один танк застряг. Вони почали тікати, а ми вийшли на бік траси, спостерігали. Ми люди не військові, не навчені, рвонули в бік траси і давай по цих хлопцях стріляти і танках. І тут перший приліт. Дивлюся, куля повз пролетіла. Причому не черга, а снайперська. Потім друга прилетла... Ми з товаришем були за метр один від одного, а між нами свист, як у голлівудських фільмах, – поділився музикант.

Востаннє ситуація виявилася не менш напруженою. Співак розповів, що вони потрапили під обстріл "Градами" та дивом врятувалися.

Ми ніч не спали, зайшли на базу подрімати, спали по кілька годин. І саме почався жорсткий обстріл. У нас був на кшталт льоху, яма... ми в ту яму стрибали рибкою, – розповів Тамерлан.

За словами музиканта, снаряд влучив у сусідній будинок, який стояв лише за 10 метрів від їхнього укриття. Будівля згоріла до фундаменту буквально за 20 хвилин.

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