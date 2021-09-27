Танці з зірками в четвертому ефірі покинули Олексій Суровцев і Марія Колосова

Олексій Суровцев і Марія Колосова покинули "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Четвертий прямий ефір танцювального шоу виявився останнім ще для однієї пари. Проєкт раніше вже покинули Олександра Машлятіна, Іван Люленов і Анастасія Оруджова.

Нагадаємо, незодавно стало відомо, коли відбудеться прем'єра другого сезону найзагадковішого шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

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На цьому тижні аутсайдерами "Танців з зірками" стали Олексій Суровцев і Марія Колосова.

Разом із ними під загрозою вильоту опинилися ще дві пари – Євгенія Власова і Макс Леонов, Фагот і Катерина Трішина, але завдяки глядачам вони залишилися в шоу.

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Олексій Суровцев і Марія Колосова – Ча-ча-ча – Танці з зірками 2021:

Турнірну таблицю в четвертому ефірі "Танців з зірками" очолили Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, а на останньому місці з 25 балами опинилися MELOVIN і Єлизавета Русіна.

Турнірна таблиця в четвертому ефірі / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Згідно з правилами шоу, до оцінок зіркового журі додаються бали від глядачів, які голосують за улюблені пари протягом всього ефіру.

Четвертий ефір "танців" був присвячений латиноамериканській програмі, Євгенія Власова зізналася, що хотіла покинути шоу, а MELOVIN розповів про свій перший сексуальний досвід.

Запрошеної суддею ефіру стала переможниця минулого сезону "Танці з зікамі" Санта Дімопулос, а ведучим на балконі – Женя Кот, який теж став тріумфатором проєкту разом з акторкою Ксенією Мішиною в 2019 році.

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