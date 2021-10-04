Танці з зірками в п'ятому випуску несподівано залишила ще одна пара (відео)

Фагот і Катерина Трішина покинули проект "Танці з зірками" в п'ятому випуску / Фото: instagram.com/fahot

У п'ятому ефірі ще одна пара назавжди попрощалися з шоу "Танці з зірками". Зазначимо, що раніше проєкт залишили Олександра Машлятіна, Іван Люленов і Анастасія Оруджова, а також Олексій Суровцев і Марія Колосова.

Сьогодні глядачі змогли побачити, як виглядають зірки в образах головних героїв популярних кінострічок і мультфільмів, але ще більш яскраве шоу з костюмами їх чекає в другому сезоні проєкту "Маска", прем'єра якого відбудеться вже зовсім скоро.

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Сьогодні аутсайдерами проєкту стали Фагот і Катерина Трішина.

У зоні ризику разом з парою були Олександра Зарицька та Юрій Мєшков, Євгенія Власова та Макс Леонов.

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Фагот і Катерина Трішина виконували повільний вальс:

Турнірну таблицю з балами від суддів в п'ятому ефірі "Танців з зірками" очолили Дмитро Каднай і Аліна Лі, а на останньому місці з 23 балами опинилися MELOVIN і Єлизавета Русина. До слова, MELOVIN також був в кінці таблиці в минулому випуску.

Скріншот: відео

Нагадаємо, що згідно з правилами шоу, до оцінок зіркового журі додаються бали від глядачів, які голосують за свої улюблені пари протягом всього ефіру шоу.

Запрошеною суддею в цьому ефірі стала хореографиня Ілона Гвоздьова, а ведучим балкона – комік Юрій Ткач. Колись пара танцювала разом на "Танцях з зірками". Після виступів усіх учасників Ілона і Юрій станцювали разом. До слова, вони виступали в образах Грю і Люсі з мультфільму "Нікчемний я".

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