Танцюрист з балету Наді Дорофєєвої вийшов зі стану коми

Танцюрист Наді Дорофєєвої - Євген Гончаренко / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

Сьогодні Надя Дорофєєва опублікувала в сторіс повідомлення про те, що Женя Гончаренко знову у стані свідомості. Про це співачці розповіла його мама.

Тільки що говорила з мамою Жені! Женя сьогодні прокинувся! Як і що далі – буду тримати в курсі, – написала в соцмережі Дорофєєва.

Женя Гончаренко провів у лікарні два тижні / Скріншот: instagram.com/stories/nadyadorofeeva

Мама Жені Гончаренко також розповіла, що її син ще тиждень буде знаходитися в реанімації, а потім на нього чекають діагностика і операція.

Цією інформацією поділилася подруга Наді Дорофєєвої Сабіна Мусіна в сторіс.

Скріншот: instagram.com/stories/saba.musina

Що сталося з Женею

22-річного танцюриста побили в Києві. Нападник завдав хлопцеві сильного удару кулаком у голову, від якого той впав на землю.

Момент, коли екс-співробітник УДО побив танцюриста Наді Дорофєєвої, був зафільмований на камеру спостереження:

В результаті нападу у Жені був крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

Нападником є 28-річний співробітник Управління державної охорони, який у той день був при виконанні і йшов на роботу. Пізніше чоловік був затриманий правоохоронцями і звільнений з УДО. Йому загрожує позбавлення волі строком до 8 років.

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