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Танцюриста з балету Дорофеєвої жорстко побили – його ввели в медикаментозну кому

1 серпня, 16:02

Ганна Ковпак

Про це співачка написала у своєму акаунті в Instagram, де опублікувала відео чоловіка, який побив танцюриста. Надя попросила допомогти знайти цю особу

Танцюриста з балету Дорофеєвої жорстко побили / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Женю – так звуть танцюриста з балету Наді Дорофєєвої, побили біля нічного клубу Ліфт, в центрі Києва. Співачка розповіла, як усе сталося:

Сьогодні вночі ця тварюка, яка далі в каруселі на відео – побила мого танцюриста Женю. Женя з друзями вийшов з клубу Ліфт, спокійно і нікого не чіпаючи, й отримав поштовх, удар об огорожу і ще один удар слідом!

Співачка уточнила, що в результаті нападу у Жені був крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

Надя каже, що є фото, є свідки побиття і заяву вже написали:

Найважливіше зараз, щоб Женя одужав, ми всі про це молимося! І знайти особу, яка на нього напала! Можливо, хтось бачив її чи впізнає на відео... Це дуже допоможе!

Дивіться інтерв'ю з Надею Дорофеєвою для "Зіркового шляху":

Нагадаємо, Дорофєєва повторила спекотні образи з сольного концерту на Atlas Weekend.

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побиття танцівник Надя Дорофєєва

Джерело: Сьогодні

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