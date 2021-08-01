Танцюриста з балету Дорофеєвої жорстко побили – його ввели в медикаментозну кому

Про це співачка написала у своєму акаунті в Instagram, де опублікувала відео чоловіка, який побив танцюриста. Надя попросила допомогти знайти цю особу

Танцюриста з балету Дорофеєвої жорстко побили / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Женю – так звуть танцюриста з балету Наді Дорофєєвої, побили біля нічного клубу Ліфт, в центрі Києва. Співачка розповіла, як усе сталося:

Сьогодні вночі ця тварюка, яка далі в каруселі на відео – побила мого танцюриста Женю. Женя з друзями вийшов з клубу Ліфт, спокійно і нікого не чіпаючи, й отримав поштовх, удар об огорожу і ще один удар слідом!

Співачка уточнила, що в результаті нападу у Жені був крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

Надя каже, що є фото, є свідки побиття і заяву вже написали:

Найважливіше зараз, щоб Женя одужав, ми всі про це молимося! І знайти особу, яка на нього напала! Можливо, хтось бачив її чи впізнає на відео... Це дуже допоможе!

Дивіться інтерв'ю з Надею Дорофеєвою для "Зіркового шляху":

Нагадаємо, Дорофєєва повторила спекотні образи з сольного концерту на Atlas Weekend.