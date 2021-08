Таню Муінньо зняла кліп для Cardi B. Дивимося кращі роботи номінантки на MTV Video Music Awards

Українського режисера Таню Муіньо номінували на MTV Video Music Awards / Фото: YouTube

Відео на пісню Lizzo і Cardi B – Rumors нагадує давню Грецію і співаючих муз із діснеївського "Геркулеса". Головні героїні в кліпі тверкають і читають реп в античних нарядах. Дуже видовищно)

Але найвражаючою в кліпі, звичайно, є Cardi B, яка знялася в ньому будучи вагітною. Дивіться самі:

Lizzo – Rumors feat. Cardi B

Цього року Таню Муінньо отримала номінацію MTV Video Music Awards в категорії "Кращий режисер" за кліп для Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name).

Цікаво, що виконавець теж значиться режисером цього скандального відео. Пропонуємо знову подивитися кліп:

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

На початку цього року вийшов кліп Cardi B на трек Up, також авторства Таню Муінньо. Відео починається з кладовища, а Карди Бі танцює на могилі 2020 го року. В цілому реперка поміняла близько 7 образів під такуж кількість локацій.

Cardi B – Up

Цього літа українка також зняла кліп на трек Wild Side. Його Cardi B записала в дуеті зі своєю колегою, 25-річною американською співачкою Normani.

Обидві артистки постали в спокусливих образах і з'явилися в кадрі повністю оголеними.

Normani – Wild Side ft. Cardi B

Таню Муінньо співпрацювала з Кеті Перрі, ROSALÍA, MONATIK, Надею Дорофєєвою, Лаймою Вайкуле, Вірою Брежнєвою, Настею Каменських, Мішель Андраде та іншими знаменитостями.

