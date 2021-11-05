"Татарва, чорномаза": Злату Огнєвіч цькували в дитинстві через зовнішність її однокласники

Злату Огневич обижали в детстве из-за ее схожести с крымскими татарами / Фото: скриншот

Злата Огнєвіч росла в Криму, але навіть незважаючи на те, що на півострові живуть представники різних національностей, будучи маленькою Злата все одно стикалася з проявом расизму.

За словами Огнєвіч, вона зовні вона завжди відрізнялася від своїх однокласників. Іноді діти бувають надто жорстокі, переходячи всі межі:

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У дитинстві я була схожа на кримську татарочку. І мене через це часто дражнили. Було дуже прикро, до сліз. Називали мене "татарва", "смердючка". Казали: "Подивися на себе, чорномаза". Я була забитою дитиною. Але знайшла в собі внутрішню силу завдяки мамі, – поділилася Злата у новому випуску "Холостячки-2".

Фото: скріншот

За словами Злати, саме мама допомогла їй впоратися з комплексами та подарувала віру в себе.

Вона ставила мене перед дзеркалом. Гладила по волоссю, по шиї, плічках. І казала: "Подивися на себе, ти така гарна. Вони ж малі, не розуміють. Ти в мене найталановитіша, найпрекрасніша". Це був період, коли я почала співати, вигравати у конкурсах, з'явилася впевненість у собі, завдяки цьому у мене з'явилися крила, я зрозуміла, що моя цінність не в тому, що говорять про мене інші, а в тому, якою я почуваюся, – зі сльозами на очах розповіла Злата.

Фото: скріншот

Сьогодні у світі расизм та дискримінація викликають великий осуд, але іноді навіть зірки на цьому ґрунті все одно потрапляють у скандали.

До речі, Оля Полякова на гіпершоу "Маска" нещодавно назвала головних скандалісток в українському шоубізнесі.

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