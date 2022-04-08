Тетяна Лазарєва про звірства окупантів в Україні: "Як взагалі можна з ними гуманно спілкуватись"

Тетяна Лазарєва засудила війну в Україні та путінський режим. / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Під час повномасшатбного вторгнення Росії в Україну телеведуча Тетяна Лазарєва перебувала в Україні. Вона не зі слухів знає про те, що насправді переживають українці і хто винен у цьому кровопролитті. Ба більше, зірка не боїться публічно критикувати владу Кремля та підтримувати Україну.

Нині ж Лазарєва відреагувала на звірства окупантів у Бучі, Бородянці, Маріуполі та інших містах України. Телеведуча зазначила, що пробачити це – нереально.

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Окрім того, Тетяна Лазарєва пояснила, що найгірше в тому, що відбувається – це те, що страждають невинні діти.

Те, що відбувається з дітьми, які у них травми, як їм це може змінити життя – це настільки жахливо! Я, чесно кажучи, згодна з деякими моїми друзями, які не розуміють, як взагалі українці можуть брати в полон росіян і гуманно з ними спілкуватися. Я б просто горлянку перегризла людині, яка з моєю дитиною таке зробила, – висловилась Лазарєва в програмі "ЖВЛ".

Також ведуча вважає, що Україна вже перемогла цю війну, адже "Путіну вже нікуди діватись".

Раніше ми повідомляли, що Тетяна Лазарєва спрогнозувала розпад російського суспільства.

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Зазначимо, що російська телеведуча після нападу РФ на Україну емігрувала до Іспанії і закрила тему повернення назад.