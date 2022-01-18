Таємне кохання Ван Дамма: як зараз живе улюблена українка актора

Як зараз живе Альона Каверіна - кохана Ван Дамма

Відносини актора та українки можна назвати однією з найзагадковіших та найтаємничіших історій кохання. Каверіна ніколи не з'являється з Ван Даммом на публіці, не постить з ним фото в соцмережах і завжди тримається осторонь публічності.

З чого почалися відносини Ван Дамма та Каверіної?

Олена була звичайною дівчиною із Кривого Рогу, яка приїхала на відпочинок до Таїланду. Хоча були чутки, що Олена приїхала на курорт, щоб працювати стриптизеркою. Саме так в одному з нічних клубів вона й познайомилася із зіркою бойовиків.

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Ван Дамм з Каверіною/Instagram

З того часу Олена та Ван Дамм стали часто бачитися, між ними зав'язалися романтичні стосунки, й Жан Клод кілька разів приїжджав до України у гості до Каверіної. Як повідомляли деякі ЗМІ, бельгієць купив дві квартири спеціально для Каверіної – у Києві та у Кривому Розі.

На початку роману Каверіна з'являлася на публіці разом з актором як його особиста помічниця. Українка супроводжувала голлівудську зірку на зйомках та приватних вечірках.

Перше фото Ван Дамма та Каверіної/ЗМІ

Ван Дамм досі одружений?

Тоді актор уже був одружений із Гледіс Португез. Новий бурхливий роман поставив під загрозу сімейне життя Жан Клода та Гледіс і пара навіть заявляла, що планує розлучитися.

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Однак через 7 років подружжя як і раніше разом, щоправда, тільки за документами та на публіці.

Ван Дамм з дружиною та дітьми/Instagram

Противницею розлучення виступила дружина актора. Португез запропонувала чоловікові заплющити очі на його роман з Каверіною, якщо той залишиться з нею у шлюбі.

Схоже, Жан Клод погодився на умови дружини. Щоправда, кажуть, що за це йому довелося заплатити, у прямому значенні слова, купити Гледіс новий особняк.

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На сторінці Ван Дамма в соцмережах можна побачити зворушливі поздоровлення дружині та спільні фото.

Як зараз живе Олена Каверіна?

Дівчина дуже активно веде свій обліковий запис в Instagram. Там Каверіна часто публікує фотографії з відпочинку та численних поїздок світом.

Але постів зі знаменитим залицяльником на сторінці дівчини зараз немає. Останню публікацію з Ван Даммом Олена опублікувала ще 2015 року в день народження актора.

Нині Олена живе у Лос-Анджелесі. На її сторінці в Мережі можна зрозуміти, що дівчина займається спортом та пропагує здоровий спосіб життя.