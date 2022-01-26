Театральний скандал! Олег Меньшиков кинув на гроші відомого режисера, відібравши у нього виставу

Олег Меньшиков без причин усунув від спектаклю Олега Доліна. / Фото: Instagram

Російський режисер Олег Долін ставив у театрі спектакль "Дванадцята ніч". Втім, справу до кінця йому так і не вдалось довести. За тиждень до випуску вистави художній керівник театру, актор Олег Меньшиков усунув режисера від роботи, не пояснивши у чому річ.

У Facebook Долін опублікував відкритий лист Меньшикову, у якому заявив, що він дізнався про усунення від спектаклю, який він сам придумав, з СМС-повідомлення.

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Я був збентежений, коли отримав від вас СМС-повідомлення, з якого дізнався, що ви усуваєте мене від роботи і плануєте випускати мою виставу зі "своєю командою". Я з таким зіткнувся вперше, – пояснив режисер.

Олег Меньшиков. / Фото: Instagram

Долін назвав таку ситуацію "неприкритою крадіжкою чужого спектаклю" та "низістю".

За словами режисера, упродовж роботи у них з Меньшиковим виникали певні дискусії щодо сценічного оформлення, костюмів та сценографії.

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Але випуск будь-якої вистави – це складності, які я як режисер звик вирішувати і брати при цьому відповідальність на себе. Мені незрозуміло, як такі робочі питання можуть перетворитися на привід вказати режисерові на двері і випускати чужий спектакль самому, – зауважив Долін.

Зазначимо, шо Олег Долін – відомий режисер, який багато років поспіль ставить спектаклі у різних театрах Москви. Також він викладає у ГІТІСі на курсі самого Олега Меньшикова!

Відомо, що Меньшиков мав брати участь у цій виставі як виконавець головної ролі. Втім, щось пішло не так.

Я до останнього просив дозволити мені продовжити роботу над виставою та відповідати за все самому. І те абсолютно бандитське захоплення, яке сталося, коли я просто отримую дзвінок з театру, в якому мені повідомляють, про термінову необхідність здати перепустку (мабуть, щоб я, не дай бог, на поклони не вийшов на прем'єрі), заохочує мене відкрито заявити свою позицію, – додав Долін.

За словами режисера, незважаючи на те, що задум спектаклю, сценічна композиція, музика, кастинги, репетиції протягом п'ятьох місяців повністю лежать на його плечах, театр не заплатив йому ні копійки,.

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За мою працю протягом півроку мені нічого не заплатили. На цей аспект дивлюсь із інтересом, навіть із іронією. Як у старому в анекдоті: "А міг би і бритвою по очах", – каже Долін.

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