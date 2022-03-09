Телеведуча Тетяна Лазарєва розповіла, чому російські зірки бояться оприлюднювати свою позицію

Тетяна Лазарєва зараз знаходиться у Києві / Фото: Скріншот з YouTube

Тетяна Лазарєва нині перебуває в Києві. Телеведуча приїхала зніматися в програмі "Ліга сміху" і мала виїхати в Росію 25 лютого, проте залишилася в Україні.

Лазарєва завжди підтримувала Україну і неодноразово висловлювалася проти російської агресії. Нині Тетяна також називає речі своїми іменами: Росія напала на Україну. Актриса в інтерв'ю Meduza зізналася, що наговорили собі на чималий строк і тому навряд чи повернеться в Росію.

Реклама

Тетяна Лазарєва пояснила, чому не засуджує артистів, які не озвучують своєї позиції / Фото: Instagram

Як зазначила Лазарєва, вона з розумінням ставиться до артистів, які бояться оприлюднити свою позицію.

Кожен артист вирішує сам за себе, хто виступає (на тему війни) – це їхнє рішення. Це відповідальність приймати якусь сторону. Публічним людям зробити це важко. У Росії сильні репресії, і сміливість протистояти російській пропаганді є не у багатьох. Ми не можемо від усіх цього вимагати.

Нагадаємо, деякі російські артисти все-таки не бояться відкрито говорити про війну в Україні. Свою позицію озвучили Андрій Макаревич, Олексій Кортнєв, Лія Ахеджакова, Олексій Панін.

Реклама

Раніше ми розповідали, які українські та російські знаменитості потрапили до чорного списку музичного каналу в Росії через підтримку України.