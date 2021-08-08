Телеведучі Ігор Пупков та Віталій Віталій Школьний про характер і породи своїх улюблених кішок

Ігор Пупков та Віталій Шкільний показали своїх домашніх улюбленців / Фото: пресслужба

Серед них – ведучі новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна", які вже не уявляють життя без ласкавого муркотіння і потішних витівок своїх чотириногих друзів.

Віталій Школьний пригадує, що мрія про домашнього улюбленця з’явилась раптово. Ведучий почав марити ідеєю завести сфінкса – прочитав величезну кількість інформації про породу, характер, особливості догляду, але довгий час не наважувався. А коли переїжджав у власну квартиру, разом з ним поріг дому переступила кішка Тигра. Ще через кілька місяців до компанії приєднався кіт Том.

Відкриваючи двері оселі для канадських сфінксів, будьте готові отримувати безмежну любов і ніжність. Коли готую на кухні, мої коти сидять на підвіконні і годинами спостерігають. Вмиваюся – сідають на бортик ванни. Кіно дивляться поруч зі мною на дивані. А під час прибирання або читання залазять на спину. Коли працюю за комп'ютером, Тигра і Том влаштовуються поруч з теплим монітором і стежать за творчим процесом. Це не ті коти, які гуляють самі по собі. Вони частина вас – добра, муркотлива частина, – розповів про своїх улюбленців Віталій Школьний.

Віталій Школьний зі сфінксами / Фото: прес-служба

А його зірковий колега Ігор Пупков мріяв про домашню тваринку з самого дитинства. І хоча від першої зустрічі з кішкою Масянею минуло вже 14 років, телеведучий досі згадує цей момент з теплом.

Маленька висловуха кішечка так пригорнулась до мене, що сумнівів не було: це вона! Як і всі кошенята, Масяня була допитливою, грайливою і трохи бешкетною. Щоправда, вихованню вона піддавалась і була дуже дружелюбною. Щоранку будила мене, тицяючи мокрим носом в очі. Втім, з появою собаки характер Масяні змінився. Спершу дружби не сталося, але зараз вони можуть стати горою одне за одного. А 6 років назад я не зміг залишитись осторонь і пожалів кошеня – так у нас з’явилася Сіма. З ними я переконався: хто б не казав, що коти живуть самі собою і їм не важлива наша увага – неправда! – поділився Ігор Пупков.

За словами телеведучого, коти дуже потребують спілкування з людиною.

Ігор Пупков зі своєю кішкою / Фото: прес-служба

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