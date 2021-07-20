Як українські охоронці захищали Білла Клінтона і Папу Римського – головні навички професії

Вони ніколи не дивляться конкретно на когось одного, а дивляться на периферію і бачать рухи кожного. А ще охоронці повинні розбиратися в автомобілях і мати навички екстремального водіння

Охоронець Білла Клінтона і Папи Римського розкрив секрети небезпечної професії / Фото: скриншот

Вони щодня ризикують життям, щоб топ-чиновники і впливові бізнесмени відчували себе в безпеці. Робота бодігардів непомітна, але виснажлива. І незначні помилки можуть стати фатальними. Які є секрети небезпечної професії – далі в матеріалі.

Тим часом президент відомого іспанського клубу найняв собі озброєного охоронця.

Вони ганяють крутіше, ніж в кіно, легко кладуть на лопатки і блискавично відображають напади. Це тільки здається, що нічого такого – просто супроводжувати клієнта і стежити, щоб з ним нічого не сталося. Але насправді небезпека може підстерігати будь-де. І зреагувати правильно, а головне своєчасно зможе тільки професіонал.

За словами охоронця Іллі, вони ніколи не дивляться конкретно на когось одного, а дивляться на периферію і бачать рухи кожного. Ілля охороняє перших осіб держави і міжнародні делегації. Він також давно захоплюється роботою американських колег, адже у них найбільше було замахів і відповідно – практики відображення цих замахів.

Досвід охоронців в США – як охороняли Білла Клінтона і Папу Римського

Як працює Секретна служба США, знає пан Леонід. Зараз він судить змагання охоронців і передає досвід молодим. А в 95-му охороняв самого Білла Клінтона. Він у синій куртці біг по Маріїнському парку перед американським президентом і його свитою. За словами Леоніда, дистанція була десь близько 4,5 кілометрів. Клінтон тоді демонстрував, що веде здоровий спосіб життя.

А ще пан Леонід гарантував безпеку Папи Римського Іоанна Павла II, коли той приїжджав в Україну. Понтифік, в якого колись стріляли, подякував за охорону і благословив.

На цій роботі вірять у вищі сили і враховують прикмети. А один румунський бодігарди навіть тату набив "мементо море", що в перекладі – пам'ятай про смерть.

У чому складність професії охоронця / Фото: скриншот Реклама

Які навички важливі для охоронців

За словами самих же охоронців, їм важливо щодня і щохвилини розвиватися, щоб бути краще. І дійсно, якщо не знаєш, як влаштована машина, то і не зможеш знайти там вибухівку. А то і ще гірше. А саме таких замахів за останні роки збільшилось. Так загинули журналіст Павло Шеремет, контррозвідник Олександр Хараберюш і полковник розвідки Максим Шаповал.

Охоронець повинен ставити себе на місце терориста: думати куди, як швидко можна закласти вибухівку, в які ємності, знати добре машину – які порожнини є, де ніші є небезпечні.

А ще не завадить вміння екстремального водіння.

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Чи може дівчина працювати охоронцем

Зазвичай усміхнена леді охороняє топ-політиків під час різних заходів нарівні з колегами-чоловіками, добре усвідомлюючи свої переваги. Наприклад, коли працюєш на якихось масових об'єктах, тебе сприймають як просто гостя або обслуговуючий персонал. Тому в цьому теж є свої плюси.

Це і є головна сила охоронців – передбачати загрози і діяти на випередження, завжди залишаючись в тіні.

Раніше ми з'ясовували все про професії майбутнього для України – на кого вчитися, щоб через 5 років була робота.