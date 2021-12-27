Самотня Кароль не вміє будувати стосунки з людьми: "Я не знаю справжньої дружби"

Тіна Кароль розповіла, чи має вона друзів / Фото: YouTube
Українська співачка Тіна Кароль не раз говорила, що має дуже мало близьких друзів. В інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" вона підтвердила свої слова.
У розмові з Даніелем Салемом, з яким, до речі, Тіна підтримує добрі стосунки, вона зізналася, що не покладає великих надій на людей, оскільки всім властиво змінюватися.
Я не знаю справжньої дружби. Це реально мій такий пробіл. Я би цьому дуже хотіла навчитися. По-справжньому дружити. Хоча я щира, не ділюся секретами, я ніколи не буду ділитися секретами, – сказала Тіна Кароль в інтерв'ю.
Ведучий Даніель Салем також поцікавився у Тіни, чи вона готова вийти заміж і якщо це станеться, чи дізнається про весілля Україна.
Ні, це буде секрет, – коротко відповіла Кароль.
Сподіваємося, Тіна пожартувала і вона не приховає таку подію від публіки та своїх шанувальників!
Нещодавно співачка розповіла, що її син Веніамін переймається її особистим життям. Коли Тіна Кароль змінила свій імідж, хлопчик дуже здивувався і запитав, чи не знайшла мама собі нареченого.
Він мені сказав: "Я знаю, навіщо ти це зробила, щоб бути ще молодшою. Усі у класі кажуть, що в тебе мама дуже гарна. І ти хотіла, щоб вони бачили, що ти ще краща. Що, ти шукаєш собі когось?" – процитувала сина Кароль.
Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль сховається в одному з образів шоу "Новорічна Маска на каналі Україна".