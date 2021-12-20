Тіна Кароль розсекретила, що подарувала синові на 13-річчя

Тіна Кароль вперше за довгий час розповіла про сина / Фото: instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль встигає не лише гастролювати, а й бачитися із сином. Артистка спеціально літала до Веніаміна до Британії, щоб привітати сина з вдень народження.
Від мене особисто він замовляв Game Station, я йому його подарувала, бо він добре вчиться, – розповіла співачка про подарунок програмі "Світське життя".
Тіна рідко розповідає про сина, але не могла похвалитися новим захопленням Веніаміна. Тепер він займається дзюдо.
Він, до речі, вже вище за мене став, і важить вже більше, ніж я. Я дуже радію цьому, кажу: "Нарешті я буду менше за тебе, я хочу сестричкою бути". А він: "Я бачу, ти зараз блонда, ти це зробила спеціально, щоб бути ще молодшим. І так усі в школі кажуть, що в мене занадто молода мама. Кажуть: "Чого вона така молода? Їй 16? – поділилася співачка.
Нагадаємо, син Тіни Кароль навчається в елітному навчальному закладі у Лондоні. За чутками, за навчання сина співачка платить близько мільйона гривень на рік .
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