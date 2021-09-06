Тіна Кароль в розкішній сукні з високим розрізом отримала нове прізвисько від шанувальників (фото)

Тіна Кароль одягла чорну сукню і звела з розуму своїх фанатів / Фото: instagram.com/tina_karol

Завдяки новому образу Тіна Кароль, яка вразила досягненням сина в школі, її прозвали "чорною королевою". На фото, яке Тіна опублікувала в Instagram, артистка позує в шикарній чорній сукні з високим розрізом від бренду LaBourjoisie.

Якщо зазвичай Тіна кокетливо посміхається на багатьох знімках в соцмережах, то на свіжому кадрі вона, за словами прихильників, виглядає досить суворою, але сексуальною.

Тіну Кароль в розкішному вбранні назвали Чорною королевою / Фото: instagram.com/tina_karol

У коментарях прихильники артистки накрили її хвилею компліментів, зазначивши, що Кароль "з білої королеви перетворилася в чорну":

Дуже красиво!

Неймовірно гарна!

Чорна Королева.

Біла королева стала чорною.

Естетичний шок, вау!

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Скріншот: Instagram

Шанувальники чекають, що Тіна Кароль незабаром опублікує ще кілька фото в такому образі.

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