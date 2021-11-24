Тіна Кароль представила відео на пісню про доленосний дзвінок

Тіна Кароль у новому mood-відео / Фото: instagram.com/tina_karol
Кароль продовжує дивувати шанувальників змінами у творчості, також співачка знялася для українського Vogue. Сьогодні, 24 листопада, на YouTube-каналі співачки відбулася чергова прем'єра mood-відео до пісні "Поцелуй на фарт".
Трек став одним із чотирьох композицій, які стали частиною нового міні-альбому Тіни. "Двойной рай". За словами самої виконавиці, вона присвятила його одному зі своїх колишніх коханих і своєю нинішній свободі.
Нове відео схоже швидше на підслухану телефонну розмову, знятий на камеру. Варто зазначити, що кліп був повністю знятий одним кадром що додає йому особливої атмосферності.
Лук Тіни в кадрі явно навіяний стилем 2000-х. Чорне плаття до коліна з витонченим вирізом у зоні декольте додало сексуальності у мінімалістичний образ.
Шанувальники змогли сповна відчути настрій у mood-відео, а естетика та аура "нульових" не залишили байдужих серед "фантіни".
- "Дуже гарне відео, неймовірна!"
- "Відчуття, що підглядаєш"
- "Дякую за теплий і гарний ранок"
- "Відео, як завжди, неймовірно естетичне"
- "Пожежа, дуже сексуальний вайб"
- "Така естетика! Як завжди, дуже ніжно та сексуально"
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