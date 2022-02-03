Тіна Кароль зайняла високу посаду в університеті Михайла Поплавського

Тіна Кароль стала завкафедри в КУК / Фото: Instagram

Тіна Кароль, яка нещодавно відсвяткувала свій день народження вперше за 12 років, увійшла до педагогічного складу Київського університету культури.

Тепер співачка стане завідувачкою кафедри естрадного вокалу. Про це повідомив ректор навчального закладу Михайло Поплавський на своїй сторінці у Instagram.

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Тіна Кароль завкафедри естрадних співів в Університеті культури, – оголосив знаменитий ректор.

Тіна Кароль стала завкафедрою в Поплавському університеті / Фото: Instagram | Poplavskiy_michail

Сама Тіна Кароль поки що ніяк не прокоментувала нове призначення і не повідомляла новину на сторінці.

Натомість шанувальники виконавиці дуже зраділи тому, що тепер улюблена співачка ділитиметься вокальними навичками з артистами-початківцями.

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"Вітаю"

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"Дві людини, які досягли успіху своїми силами та творчістю"

"Супер новина"

Скріншот – instagram.com/poplavskiy_michail/

Досвід викладання вокалу Кароль має, адже довгий час співачка була тренером у вокальному шоу "Голос країни". Також виконавиця записує освітні ролики "Уроки вокалу" у своєму акаунті на платформі Patreon.

Раніше Тіна Кароль заінтригувала спільними відео з колишнім бойфрендом Мішель Андраде Микитою Ломакіним, з яким записала один із таких уроків