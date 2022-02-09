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Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки у піжамі без білизні

Анастасія Рогожінська
9 лютого, 16:35
Українська співачка дедалі частіше радує шанувальників "живими фото" з повсякденного життя. Цього разу зірка постала у пікантному образі

Тіна Кароль показала фанам знімки зі своїх робочих буднів. / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль, яка зайняла високу посаду в університеті Михайла Поплавського, вирішила бути більш відвертою з фанами і показувати своє життя поза лаштунками, таким яке воно є. Так би мовити, поменше модних кадрів з фотосетів і побільше реальності

Днями співачка показала Insta-фоловерам, як минають її будні. А "на десерт" зірка залишила кадр, де вона постала у дещо спокусливому образі.

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Відомо, що Тіна Кароль займається спортом і дотримується правильного харчування. Тож як результат – у співачки бездоганна фігура, чим власне вона і похизувалась.

Тіна Кароль захопила новим кадром. / Фото: instagram.com/tina_karol

Так, артистка поділилась селфі, яке вона зробила перед дзеркалом. Тіна позує на фото у чорній атласній сексі-піжамі, що складалась з мінішортиків та майки на тонких бретелях.

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Також Кароль опублікувала знімок зі студії звукозапису, показала репетицію до чергового виступу та заінтригувала шанувальників.

Тіна Кароль на студії звукозапису. / Фото: instagram.com/tina_karol

Ще раз тебе вдихну про запас… Це як пісня на біс, чи ще на хвилинку зі сцени зазирнути у ваші очі та почути шум оплесків. У тобі все зводить мене з розуму красиво – це факт. У березні побачимося. Ваша Ті, – написала поп-діва.

Шанувальники у захваті від такий кадрів Тіни Кароль – вони засипали зірку безліччю компліментами:

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  • Наша улюблена Ті.
  • Ти, ми так сумували, нарешті лайф.
  • Вау, прекрасна така.
  • Такі класні фотографії. Дуже люблю такий формат.
  • Знову "живий пост"?! Тін, не зупиняйся.
Фото: скріншот Instagram/tina_karol

Нагадаємо, Тіна Кароль стала членом журі Нацвідбору на "Євробачення" від України. Компанію їй складуть Ярослав Лодигін та Джамала.