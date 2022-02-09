Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки у піжамі без білизні

Тіна Кароль показала фанам знімки зі своїх робочих буднів. / Фото: instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль, яка зайняла високу посаду в університеті Михайла Поплавського, вирішила бути більш відвертою з фанами і показувати своє життя поза лаштунками, таким яке воно є. Так би мовити, поменше модних кадрів з фотосетів і побільше реальності
Днями співачка показала Insta-фоловерам, як минають її будні. А "на десерт" зірка залишила кадр, де вона постала у дещо спокусливому образі.
Відомо, що Тіна Кароль займається спортом і дотримується правильного харчування. Тож як результат – у співачки бездоганна фігура, чим власне вона і похизувалась.
Так, артистка поділилась селфі, яке вона зробила перед дзеркалом. Тіна позує на фото у чорній атласній сексі-піжамі, що складалась з мінішортиків та майки на тонких бретелях.
Також Кароль опублікувала знімок зі студії звукозапису, показала репетицію до чергового виступу та заінтригувала шанувальників.
Ще раз тебе вдихну про запас… Це як пісня на біс, чи ще на хвилинку зі сцени зазирнути у ваші очі та почути шум оплесків. У тобі все зводить мене з розуму красиво – це факт. У березні побачимося. Ваша Ті, – написала поп-діва.
Шанувальники у захваті від такий кадрів Тіни Кароль – вони засипали зірку безліччю компліментами:
- Наша улюблена Ті.
- Ти, ми так сумували, нарешті лайф.
- Вау, прекрасна така.
- Такі класні фотографії. Дуже люблю такий формат.
- Знову "живий пост"?! Тін, не зупиняйся.
Нагадаємо, Тіна Кароль стала членом журі Нацвідбору на "Євробачення" від України. Компанію їй складуть Ярослав Лодигін та Джамала.