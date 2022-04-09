Тодоренко поскаржилася на цькування в Мережі та звинуватила Сергу у хайпі на її імені

Регіна Тодоренко показала повідомлення, які вона писала Колі Серге / Фото: Instagram

Тепер у себе в соцмережах Регіна Тодоренко не публікує розбори гардероби та не радить якісь фільми про війну подивитися. Телеведуча вирішила у себе в Instagram висловитися про галас навколо свого імені. Вона звинувачує колег у бажанні отримати хайп на її імені, зокрема Тодоренко натякнула на Колю Сергу, котрий днями розповів про смерть її екс-бойфренда.

Тодоренко написала артисту після новини про смерть колишнього коханого та зазначила, що відповіді не отримала.

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Зверніть увагу, як людину читає мої смс, але не відповідає, а лише продовжує хайпитися, – написала Регіна InstaStories .

Скріншот: Instagram

Раніше Тодоренко вже скаржилася на цькування у Мережі. Корінна одеситка, яка боїться сказати слово "війна", намагалася себе виправдати та зняла інтерв'ю з психологами про хейтерів. Але телеведучій це не дуже допомогло. Вона показала кілька повідомлень у Instagram.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

До слова, днями Регіна пояснила, чому вона не буде говорити про напад Росії . Все через те, що вони з її чоловіком Владом Топаловим не можуть порозумітися у питаннях війни в Україні.

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