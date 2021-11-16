Том Харді шукає час для другого сезону Табу

Триває робота над другим сезоном серіалу "Табу" / Фото: Getty Images

Під час недавньої розмови з порталом Collider автор проекту повідомив, що зараз команда погоджує графік зйомок з Томом Харді, і це дуже непросто. Продовження планували знімати ще у 2020, але пандемія та зайнятість Харді цьому завадили.

Тепер шанувальники цього сильного, атмосферного серіалу можуть зітхнути спокійно: продовження – у розробці. Найт запевняє, що в нього готові сценарії шести із восьми серій другого сезону.

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Ідея серіалу "Табу" належить Тому Харді та його батькові Едуарду "Чіпсу" Харді. Знято його за розповідю самого Тома Харді.

Про що серіал "Табу"

1814 рік. Джеймс Кезайя Делейні, син власника судноплавної компанії, після 10 років життя в Африці, повертається до Лондона з чотирнадцятьма вкраденими алмазами. Головний герой відразу ж ув'язується у складну та небезпечну гру з британським урядом та керівництвом Ост-Індської компанії. Його мета повернути всі втрачені батьком статки і побудувати свою власну торгову імперію.

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Перший і поки що єдиний сезон серіалу "Табу" ви можете подивитися на сервісі OLL.TV:

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