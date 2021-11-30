Топ найнезвичайніших улюбленців зірок: хто живе у Леонардо Ді Капріо, Періс Гілтон та Ніколаса Кейджа

Сьогодні відзначають Всесвітній День домашніх тварин. / Фото: Instagram

30 листопада власники улюбленців відзначають Всесвітній день домашніх тварин. Із цієї нагоди "Сьогодні" зібрали добірку з найнезвичайніших і наймиліших прикладів дружби між селебретіс та тваринками.

Знаменитості та міні-піги

Колись мода на маленьких свинок охопила чимало зірок Голлівуду і все завдяки Періс Гілтон.

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У 2009 році зіркова блондинка показала всьому світу незвичайного улюбленця, якого назвала Принцеса Піглетт. Щоправда, з часом поросятко дуже виросло, але господиня не відмовилася від нього і продовжила піклуватися.

Періс Гілтон і міні-піг. / Фото: Instagram

Кажуть, що домашні улюбленці схожі на своїх господарів. Тож не дивино, що у шанувальників Меган Фокс, акторка асоціюється з левицею чи пантерою. Однак знаменитість таки вміє дивувати. Адже вона також колись була власницею в'єтнамської висловухої свинки, яку назвала Піггі Смолс. До речі, таку свинку можна так само вигулювати або привчити до туалету, як песика. Ба більше, вона зовсім не вибаглива у їжі.

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Улюбленець довго радував Меган, та зрештою їй довелося віддати свинку. За словами зірки, "Піггі Смолс почав надто сильно виявляти сексуальну агресію".

Меган Фокс і міні-піг. / Фото: Instagram

Свинка завоювала симпатію і у співачки Майлі Сайрус. У 2014 році артистка завела мініатюрну свинку, яку назвала Бубба Сью. Зірка дуже обожнювала свого улюбленця і активно демонструвала це у Мережі. Цікаво, що у 2015 році Майлі разом з міні-пігом прикрасила обкладинку одного глянцю.

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Майлі Сайрус і міні-піг. / Фото: Instagram

Підкорювач жіночих сердець Джордж Клуні також свого часу виховував міні-піга – Макса. Незважаючи на те, що миле поросятко згодом стало великою свинею, актор завжди піклувався про нього та брав з собою на прогулянку. Міні-піг Клуні прожив 18 років. Цікаво, що спочатку Джордж купив його для своєї коханої, однак він настільки привязався до тваринки, що вирішив залишити його собі.

Джордж Клуні і міні-піг. / Фото: Instagram

Леонардо Ді Капріо та черепаха

Напевно ви скажете, що черепаха цілком може бути звичайною домашньою тваринкою, яка поміщається в акваріум. Так, але цього не можна сказати про черепаху актора. Колись знаменитість придбав тварину за 400 доларів після відвідування виставки професіоналів із розведення рептилій. Ви тільки уявіть, черепаха важить 17 кілограм і за своє існування вона може набрати до 100 кг!

Леонардо Ді Капріо та черепаха. / Фото: Instagram

Ніколас Кейдж і восьминіг

Голлівудський актор не лише має екстримальні ролі, а й естримальних улюбленців. Спочатку в будинку зірки з'явилися дві королівські кобри – Мобі та Шеба. Але на цьому Кейдж не зупинився і придбав собі восьминога за 250 тис. доларів. Зрештою молюска довелося продати, бо його забезпечення обходилось Ніколасу дуже вже дорого.

Ніколас Кейдж і восьминіг / Фото: Instagram

Крістен Стюарт і вовк

Акторка славиться своєю "любов'ю" до вовків не лише у фільмі "Сутінки", а й у реальному житті. Так, вдома акторка тримала справжнього метиса вовка і собаки на прізвисько Джек. За словами Стюарт, її улюбленець має добрий характер. Цікаво, що Джек навіть став зіркою ТБ, знявшись в одному із шоу разом зі господаркою.

Крістен Стюарт і вовк. / Фото: Instagram

Тож, якщо ви досі думаєте, що людям з насиченим графіком роботи краще всього заводити кішок, бо ж з ними менше клопотів, то зірки з їхніми постійними зйомками та від'їздами легко спростовують цю думку та не бояться заводити найекзотичніших улюбленців.

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