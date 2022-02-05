ТОП-зірки у вас вдома: кого українці мріють запросити на свято?

Цих зірок українці хотіли б бачити у себе на святах / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Українські знаменитості доволі охоче вирушають на так звані корпоративи. Маючи фінансові можливості, можна легко організувати свято із зіркою. Звичайно, доведеться дотримуватися райдера, знайти можливість втиснутися в графік артиста, але в цілому можна подарувати собі гарний настрій та побачитися з кумирами. І в новому опитуванні "Сегодня", яке провела дослідницька компанія Gradus, встановили, кого із зірок хотіли б бачити у себе на святі українці

Так, артисти, яких найбільша кількість опитаних запросили б заспівати на своєму весіллі чи ювілеї – це DZIDZIO (21%), Оля Полякова (20%), Настя Каменських (20%), Олег Винник (19%), Вірка Сердючка (19%) та Тіна Кароль (17%).

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Вєрка Сердючка та Настя Каменських / Фото: Lux.fm

Смаки людей – цілком зрозумілі. Ці артисти зараз на піку популярності.

Оля Полякова та Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

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Дослідження було проведено дослідницькою компанією Gradus Research у партнерстві з телеканалом "Україна" методом самозаповнення анкети у мобільному додатку.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону. Період проведення поля: 2 лютого 2022 року з 12:05 до 15:25. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

Для довідки:

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Gradus – система швидких соціологічних онлайн опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатка Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.

– система швидких соціологічних онлайн опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатка Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Метод збирання інформації: опитування, самостійне заповнення на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus.

Цільова група дослідження: чоловіки та жінки від 18 до 60 років, які проживають у містах з населенням 50 тис. жителів та більше.

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства в період посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus .

Додаток для власників iPhone .

Програма для користувачів Android .

Нагадаємо, раніше опитування встановило саму набридлу зірку.